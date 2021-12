Zenderexploitant Broadcast Partners is momenteel bezig om een nieuw landelijk netwerk voor commerciële radiozenders te realiseren in de digitale ether (DAB+).

Laag 7

In juni werden er door het Agentschap Telecom twaalf vergunningen geveild voor digitale radio. Het gaat hier om capaciteit in de zogenaamde ‘laag 7’. Er zal worden uitgezonden op kanaal 9C. Talpa, Qmusic en Kink hebben in junu elk drie vergunningen verworven. Sublime, Radio Maria en Terrestial BV (RadioCorp) hebben elk één vergunning voor 258.800 euro.

Netwerk

Herbert Visser (100%NL, SLAM!, Sunlite, Radiocorp) geeft aan een interview op de website van Broadcast Partners dat de zenderexploitant momenteel bezig is met de realisatie van dit netwerk.

Over enkele maanden moet het netwerk in de lucht worden gebracht. Visser geeft aan dat de radiozender Sunlite, die onlangs gestart is via het DAB+-netwerk van MTVNL, zal verhuizen

naar dit nieuwe landelijke netwerk.

“Met Sunlite willen we uitgroeien tot een grote radiozender. Het zit nu op het DAB+ netwerk van MTVNL en zal over een aantal maanden verhuizen naar het nieuwe landelijke DAB+ netwerk 9C dat momenteel door Broadcast Partners wordt aangelegd.“, aldus Herbert Visser.

Het gehele interview met Herbert Visser over onder andere de korte golf-uitzendingen van Sunlite vind je hier.