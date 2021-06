Veiling nieuwe landelijke DAB+-capaciteit afgerond

Talpa, Q-Music, Kink, Sublime, Radio Maria en Terrestrial zijn de winnaars van de landelijke veiling voor commerciële digitale radio via de ether (DAB+). De partijen mogen de komende twaalf jaar in heel Nederland commerciële digitale radio uitzenden. Dit bericht Agentschap Telecom.

Meer capaciteit

Het veilen van de nieuwe landelijke vergunningen voor DAB+ maakt onderdeel uit van een nieuwe herindeling van de digitale ether. Naast nieuwe landelijke capaciteit krijgt ook exploitant MTVNL de beschikking over een landelijk dekkend netwerk en komt er extra capaciteit vrij in de Randstad.

12 vergunningen

In totaal zijn er 12 vergunningen voor digitale etherradio verdeeld met een landelijk bereik. Het gaat hier om capaciteit in de zogenaamde ‘laag 7’. Er zal worden uitgezonden op kanaal 9C. In Limburg zal er tijdelijk mogelijk een ander kanaal moeten worden ingezet omdat de internationale coördinatie voor kanaal 9C voor dat gebied nog niet is afgerond. Er zal worden uitgezonden in een kwaliteit van 96 kbps. En per partij mogen er maximaal vier vergunningen worden gekocht.

Veiling afgerond

De veiling van de radio-vergunningen begon vanmorgen en eindigde aan het eind van de dag. De veiling vond plaats via internet en werd georganiseerd door Agentschap Telecom. Met het afronden van de veiling komt er meer spectrum beschikbaar voor digitale radio. Daarmee is een belangrijke volgende stap is gezet in de verdere digitalisering van commerciële radio.

Verdeling

Talpa, Qmusic en Kink hebben elk drie vergunningen verworven. De partijen betaalden elk 776.400 euro voor de drie vergunningen. Sublime, Radio Maria en Terrestial BV (een BV die gelieerd lijkt te zijn aan het bedrijf RadioCorp) hebben elk 1 vergunning voor 258.800 euro.