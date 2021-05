Agentschap Telecom gaat landelijke DAB+-capaciteit veilen

Agentschap Telecom (AT) gaat 12 vergunningen voor landelijke digitale radio via de ether (DAB+) veilen.

Meer capaciteit

Sinds medio januari van dit jaar konden radiozenders zich inschrijven voor de nieuwe landelijke DAB+-capaciteit. Het verdelen van de nieuwe landelijke vergunningen voor DAB+ maakt onderdeel uit van een nieuwe herindeling van de digitale ether. Naast nieuwe landelijke capaciteit heeft ook exploitant MTVNL de beschikking over een landelijk dekkend netwerk gekregen en komt er extra capaciteit vrij in de Randstad.

12 vergunningen

In totaal worden er 12 vergunningen voor digitale etherradio verdeeld met een landelijk bereik. Het gaat hier om capaciteit in de zogenaamde ‘laag 7’. Er zal worden uitgezonden op kanaal 9C. In Limburg zal er tijdelijk mogelijk een ander kanaal moeten worden ingezet omdat de internationale coördinatie voor kanaal 9C voor dat gebied nog niet is afgerond. Er zal worden uitgezonden in een kwaliteit van 96 kbps. Per partij mogen er maximaal vier vergunningen worden gekocht.

Veiling

Aangezien meer dan 12 aanvragen zijn gedaan zal er een veiling gaan plaatsvinden. De veiling start op 22 juni 2021, om 10.00 uur. De vergunningen die onder de hamer komen zijn twaalf jaar geldig, dus tot en met 2033. De veiling vindt plaats via internet. Meer informatie vindt u op onze pagina over veilingen op de website van het agentschap.