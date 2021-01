KBC Radio stopt binnenkort DAB+-verspreiding via MTVNL

KBC Radio stopt binnen afzienbare tijd met het uitzenden via het DAB+-netwerk van MTVNL. De radiozender gaat zich richten op lokale uitzendingen via de digitale ether.

DAB+

De radiozender is sinds juli 2018 te beluisteren via de digitale ether in het midden van Nederland. De radiozender was de omgeving van Utrecht en Amersfoort te beluisteren op kanaal 12B. Daarvoor was de radiozender te beluisteren in Noord-Nederland via de middengolf en DAB+. De radiozender maakt gebruik van digitale ethercapaciteit van exploitant MTVNL. Deze aanbieder beschikt over een aantal regionale kavels waaronder in de regio Utrecht.

Herindeling

Door een herindeling van de digitale ether heeft exploitant MTVNL haar regionale kavels omgebouwd tot een landelijk netwerk op kanaal 7D. Door het ombouwen van dit netwerk heeft KBC Radio nu een veel groter bereik gekregen.

Terug naar regionale DAB+-dekking

KBC Radio kiest er echter voor om met haar DAB+-uitzendingen weer te gaan uitzenden op regionaal niveau. Hiervoor heeft de radiozender DAB+-capaciteit verkregen op het lokale DAB+-netwerk in de regio Wageningen en Veenendaal op kanaal 8B. Op dit netwerk is de radiozender sinds eind vorige week te horen.

Einde verspreiding via MTVNL

De radiozender bevestigt tegenover deze website dat de DAB+-verspreiding via het netwerk van MTVNL op korte termijn wordt stopgezet. De radiozender gaat nog wel onderzoeken of het mogelijk is om de verspreiding via de lokale DAB+-netwerken verder uit te breiden.

