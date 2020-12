KBC Radio nu in groter deel Nederland te beluisteren via DAB+

Sinds deze week is KBC Radio in een groter deel van Nederland te beluisteren via de digitale ether (DAB+).

KBC Radio

De radiozender is sinds juli 2018 te beluisteren via de digitale ether in het midden van Nederland. De radiozender was de omgeving van Utrecht en Amersfoort te beluisteren op kanaal 12B. Daarvoor was de radiozender te beluisteren in Noord-Nederland via de middengolf en DAB+. De radiozender maakt gebruik van digitale ethercapaciteit van exploitant MTVNL. Deze aanbieder beschikt over een aantal regionale kavels waaronder in de regio Utrecht.

Herindeling

Door een herindeling van de digitale ether is exploitant MTVNL bezig om haar regionale kavels om te bouwen tot een landelijk netwerk op kanaal 7D. Hiervoor worden gefaseerd steunzenders omgezet naar dit nieuwe netwerk. Deze week zijn onder andere de steunzenders in Rotterdam, Hilversum, Utrecht en Maastricht omgebouwd.

Uitbreiding

Door deze omzetting is KBC Radio nu in een groter deel van Nederland te beluisteren via DAB+. Naast KBC Radio maken ook BBC Worldservice en classicnl gebruik van dit netwerk. In Noord-Brabant zendt Oke FM nog uit via het regionale netwerk van MTVNL op kanaal 9C. De steunzenders van dit netwerk in Eindhoven en Loon op Zand zijn nog niet omgebouwd.

Zeeland

Voor de provincie Zeeland kan hoogstwaarschijnlijk geen gebruik worden gemaakt van kanaal 7D voor het netwerk van MTVNL maar zal in de toekomst kanaal 9A worden ingezet. Exploitant MTVNL heeft nu wel de steunzender in Goes uitgeschakeld waardoor classicnl in deze provincie voorlopig geen digitale etherdekking meer heeft.

Luisteren

KBC Radio is vanaf nu dus in grote delen van de Randstad, regio Maastricht, in delen van Noord Nederland en Twente te beluisteren via DAB+ op kanaal 7D. Daarnaast is de zender delen van de dag te beluisteren via de kortegolf en wereldwijd via Internet.

Op de radiozender zijn programma’s te beluisteren van onder andere Marc van Amstel, Bart v/d Molen en Bob van Beeten (Transport Radio).

Meer informatie via: kbcradio.eu en kbcradio.nl

