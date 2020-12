Radiozender classicnl niet langer via DAB+ te beluisteren in Zeeland

De klassieke radiozender classicnl is niet langer te beluisteren via de digitale ether (DAB+) in de provincie Zeeland.

MTVNL

De klassieke radiozender is sinds 1 september van het voorgaande jaar weer te beluisteren in delen van Nederland via DAB+. De radiozender maakt hiervoor gebruik van DAB+-capaciteit van exploitant MTVNL. Deze exploitant beschikt over een aantal regionale DAB+-kavels in Nederland die vooral in de Randstad een goede dekking hebben. Tot dit weekeinde werd ook uitgezonden via een steunzender in Goes. Hierdoor was de radiozender ook te beluisteren via DAB+ in de provincie Zeeland. De uitzendingen via deze steunzender zijn echter gestaakt.

Voorlopig niet terug

Het ziet er ook niet naar uit dat de radiozender op korte termijn terugkeert in de digitale ether: “De zender in Goes komt helaas niet meer in de lucht. De uitschakeling van de zender zou pas volgend jaar zijn maar is om technische redenen naar voren getrokken“, aldus een medewerker van de radiozender tegenover deze website.

Herindeling

Exploitant MTVNL is bezig met een herindeling van haar regionale DAB+-kavels naar een nieuw landelijk DAB+-netwerk op kanaal 7D. Alleen in Zeeland zal er gebruik worden gemaakt van kanaal 9A. De herindeling heeft alles te maken met een nieuwe indeling van de digitale ether waardoor er meer capaciteit beschikbaar komt in de digitale ether. Inmiddels zijn al een aantal steunzenders van MTVNL verhuisd naar de nieuwe frequentie op kanaal 7D.

Landelijk

Classicnl hoopt op termijn dan ook landelijk te ontvangen te zijn via DAB+. “We zijn bezig om in de toekomst landelijke dekking te regelen, dit is op dit moment nog wat complex in verband met het aflopen van termijnen, vergunningen en verlengingen. Wordt vervolgd.“, aldus een medewerker tegenover deze website.

Naast DAB+ is de radiozender ook te ontvangen via diverse (digitale) radiopakketten, Digitenne, satelliet en Internet.