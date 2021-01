Urban Traxx Radio breidt dekking via DAB+ verder uit

Urban Traxx Radio is sinds kort ook te beluisteren in de regio Den Haag/Leiden en Gouda/Woerden in de digitale ether (DAB+).

Urban Traxx Radio

Urban Traxx Radio is al enkele maanden te beluisteren via lokale digitale ethernetwerken in de regio’s Almere, Purmerend en Amstelland via DAB+. Vanaf nu is de radiozender ook te beluisteren in de regio Gouda / Woerden (kanaal 7B) en Leiden / Leidschendam-Voorburg (kanaal 11B). Eigenaar van de radiozender, Camfactor Media BV heeft hiervoor vergunningen verkregen van Agentschap Telecom. Camfactor Media BV is naast de radiozender Urban Traxx Radio ook actief op DAB+ en Internet met de radiozenders Oldies Radio en Easy Traxx Radio.

Ook in de regio Den Haag (kanaal 5C) heeft Camfactor Media een vergunning verkregen om te gaan uitzenden via kanaal 5C. De verwachting is dat ook via dit netwerk Urban Traxx Radio te horen zal zijn. Er zijn diverse vergunningen voor uitzendingen via lokale DAB+-netwerken beschikbaar gekomen doordat RTD Radio een groot aantal vergunningen heeft ingeleverd bij Agentschap Telecom.

KBC Radio

KBC Radio is gestart met uitzendingen via het lokale DAB+-netwerk in de regio Veenendaal / Wageningen via kanaal 8B. De radiozender is al in grote delen van Nederland te horen via DAB+ via het netwerk van exploitant MTVNL. Het is niet duidelijk of de uitzendingen via het netwerk van MTVNL in de toekomst worden stopgezet.