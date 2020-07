Aanbod radiozenders via lokale DAB+-netwerken verder uitgebreid

De afgelopen periode zijn er diverse nieuwe lokale DAB+-netwerken van start gegaan met hun uitzendingen. Daarnaast is het aanbod van radiozenders op al bestaande lokale DAB+-netwerken ook verder uitgebreid.

Lokale DAB+-capaciteit

De nieuwe radiozenders maken gebruik van lokale capaciteit op DAB+. Deze vergunningen worden sinds begin dit jaar verdeeld door Agentschap Telecom. De vergunningen zijn geldig tot 1 september 2022. Er worden vergunningen uitgegeven voor 22 regio’s, zogenaamde allotments.

Uitzendingen gestart

De afgelopen periode zijn er al digitale uitzendingen via de ether gestart in de regio Amstelveen / Duivendrecht, Zoetermeer/Lansingerland, Den Haag / Rijswijk, Zandvoort/Haarlem, Almere, Nunspeet, Kampen, Wageningen en regio Delft / Vlaardingen.

Nieuwe netwerken gestart

Sinds begin vorige maand zijn er uitzendingen gestart van lokale netwerken in onder andere de regio Eindhoven (Glow FM, Radio4Brainport en Studio 040) via kanaal 7B, regio Purmerend (Decibel 962, Easy Traxx, Oldies Radio en Urban Traxx) via kanaal 11B en Lelystad (Easy Traxx en Oldies Radio) via kanaal 6A. Via kanaal 7B is in de regio Alkmaar de zender Radio Coastline te ontvangen.

Leidschendam-Voorburg/Leiden

In de regio Leidschendam-Voorburg/Leiden zijn deze week de uitzendingen van een lokaal DAB+-netwerk op kanaal 11B van start gegaan. Via dit netwerk zijn de radiozenders Beat FM, Hofstad Radio, NRG, Midvliet FM en Sunrise FM te horen.

Apeldoorn

In de regio Apeldoorn zijn via kanaal 5A de uitzendingen van het samenwerkingsverband Stichting Coördinatie Digitale Radio Stedendriehoek te horen. Via deze samenwerking zenden de radiozenders Deventer Radio, Loostad Radio, Radio Apeldoorn en Salland 747 uit. Meer informatie over dit samenwerkingsverband vind je via: https://www.cdrdab.nl/

Oss, Meijerijstad, Bernheze, Landerd

Sinds zaterdag zijn er ook uitzendingen via DAB+ te horen in de regio Oss, Meijerijstad, Bernheze, Landerd. Via dit netwerk op kanaal 6A zijn voorlopig Memories 1251 en de Amerikaanse legerzender AFN The Eagle te horen.

Uitbreiding op bestaande netwerken

Ook op lokale DAB+-netwerken die al gestart waren met hun uitzendingen zijn nieuwe radiozenders toegevoegd. Zo zijn de radiozenders Nunspeet Nonstop en Golfbreker Radio toegevoegd aan het lokale DAB+-netwerk van Nunspeet (kanaal 10B). In de regio Den Haag (kanaal 5C) zijn de radiozenders Hofstad Radio en NRG toegevoegd aan het netwerk, Beat FM is aldaar verdwenen.

In de regio Zoetermeer (kanaal 8B) zijn de radiozenders RTV Krimpenerwaard en Hofstad Radio toegevoegd. Hofstad Radio is nu ook in de regio Almere via DAB+ te beluisteren via kanaal 10C.