Uitzendingen via lokaal DAB+-netwerk regio Zoetermeer van start

In de regio Zoetermeer zijn zaterdag de uitzendingen van een aantal lokale radiozenders via DAB+ van start gegaan.

Lokale omroepen

Sinds zaterdag zijn via kanaal 8B / allotment 51 in de regio Zoetermeer de lokale omroepen Zoetermeer FM (Stichting Zoetermeer FM), Feelgood Radio (Stichting Omroep Pijnacker-Nootdorp) en Lansingerland FM (Stichting RTV Lansingerland) te beluisteren.

Daarnaast zijn de commerciële radiozenders Beat FM 60’s 70’s 80’s (Stichting Haags Radio Erfgoed), Wereldstad FM (Stichting BAR Media) en XXL Radio (PAKO Media BV) via dit kanaal te ontvangen. Nog niet alle radiozenders zijn gestart met hun uitzendingen via het lokale digitale radionetwerk. De radiozenders gaan uitzenden met een kwaliteit van 80 kbps (EEP1A)

Lokale DAB+-capaciteit

De radiozenders maken gebruik van lokale capaciteit op DAB+. Deze vergunningen worden sinds kort verdeeld door Agentschap Telecom. De vergunningen zijn geldig tot 1 september 2022. Er worden vergunningen uitgegeven voor 22 regio’s, zogenaamde allotments.

Meer regio’s

In Noord-Holland zijn ook al twee netwerken met lokale radiozenders te horen in de digitale ether. De verwachting is dat er binnenkort nog meer netwerken in de lucht worden gebracht.

Agentschap Telecom

Voor een actueel overzicht van de uitgegeven vergunningen is een overzicht te vinden op de website van Agentschap Telecom.