Eerste lokale omroepen starten uitzendingen via DAB+

In Noord-Holland zijn de eerste lokale omroepen van start gegaan met hun uitzendingen via de digitale ether (DAB+).

Vergunningen

Deze week zijn door Agentschap Telecom (AT) de eerste vergunningen afgegeven voor de uitzendingen via lokale frequenties in de digitale ether. Er worden vergunningen uitgegeven voor 22 regio’s, zogenaamde allotments. De vergunningen zijn geldig tot september 2022.

Noord-Holland

In Noord-Holland heeft Agentschap Telecom een vergunning afgegeven voor allotment 20 voor Stichting Omroep Heiloo, Stichting Radio en TV BES, Stichting Heerhugowaard A Life en Stichting Omroep Castricum. De lokale omroep van Castricum geeft inmiddels aan dat de uitzendingen zijn begonnen via DAB+. Er worden uitgezonden vanaf een zendmast in Heiloo op kanaal 8B.

“Afgelopen week werden de uitzendvergunningen verstrekt en konden de uitzendingen van start gaan. Omdat de apparatuur al klaar stond, zijn de omroepen in de regio de eerste lokale omroepen van Nederland op DAB+“, aldus de lokale omroepen van Castricum op haar website.

Regio

De uitzendingen worden voor de hele regio verzorgd vanuit Heiloo en is een samenwerking van de lokale omroepen in de regio. Ook BEATFM (Heiloo), RTV80 (Bergen) zijn via DAB+ te horen in de regio rond Heiloo.

Meer omroepen

De verwachting is dat in de komende periode meer omroepen hun uitzendingen via de lokale DAB+-frequenties gaan starten. Voor een actueel overzicht van de uitgegeven vergunningen is een overzicht te vinden op de website van Agentschap Telecom.

