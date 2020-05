Lokaal DAB+-netwerk in regio Den Haag van start

Sinds vandaag is er een lokaal DAB+-netwerk in de regio Den Haag on air. Het netwerk is te ontvangen via kanaal 5C in de digitale ether in de regio Den Haag. Via het netwerk zijn onder andere Den Haag FM en Feelgood Radio te beluisteren.

Lokale DAB+-capaciteit

De radiozenders maken gebruik van lokale capaciteit op DAB+. Deze vergunningen worden sinds kort verdeeld door Agentschap Telecom. De vergunningen zijn geldig tot 1 september 2022. Er worden vergunningen uitgegeven voor 22 regio’s, zogenaamde allotments.

Regio Den Haag

Sinds vandaag is er in de regio Den Haag/Rijswijk ook een digitaal ethernetwerk te ontvangen met lokale en commerciële radiozenders. Via het netwerk op kanaal 5C zijn de lokale publieke radiozenders Den Haag FM en FeelGood Radio (gemeente Rijswijk) te ontvangen. Daarnaast zijn de commerciële radiozenders Hollands Palet (Vereniging De Muurkrant) en Beat FM (Stichting Haags Radio Erfgoed) te ontvangen. Daarnaast heeft ook vergunninghouder PAKO Media zich ingeschreven voor capaciteit op dit netwerk.

Andere netwerken

In diverse andere regio’s in Nederland zijn er ook al lokale DAB+-netwerken in de lucht. Het gaat hier onder andere om de regio’s Noord-Holland Noord, Zoetermeer, Almere, Amstelveen/Haarlemmermeer en Haarlem/Zandvoort. Via de diverse netwerken zijn ook radiozenders te horen die voorheen nog geen etherdekking hadden zoals DanceRadio, BeatFM en Decibel Radio 962.