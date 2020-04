Lokale DAB+-netwerken brengen meer variatie in de digitale ether

In diverse regio’s in Nederland zijn lokale DAB+-netwerken gestart met hun uitzendingen in de digitale ether. Op de netwerken zijn naast publieke lokale radiozender ook vaak radiozenders te horen die tot op heden alleen via Internet uitzonden.

DB962

In de regio Almere is deze week een DAB+-netwerk gestart op kanaal 10C met daarop de naast de publieke lokale radiozender van Almere, Easy FM, ook de radiozenders Oldies Radio, Urban Traxx, Beat FM en DB962. DB962 (Decibel 962) heeft ook capaciteit verkregen op lokale DAB+-netwerken in de regio Amstelveen en Purmerend. De radiozender heeft hiermee straks in een bereik in de gehele regio Amsterdam via de digitale ether.

Dance Radio

Naast het digitale radionetwerk in Almere zijn er ook DAB+-uitzendingen van start gegaan in de regio Zandvoort op kanaal 6A. Hierop zijn de lokale omroepen van Haarlem en Zandvoort te beluisteren en Dance Radio. Ook Dance Radio zond tot op heden exclusief uit via Internet. Dance Radio heeft ook digitale capaciteit verkregen in de regio Amstelveen.

Beat FM

Ook radiozender BeatFM uit Den Haag is in de digitale ether te beluisteren. De radiozender is te beluisteren in de regio Almere (kanaal 10C) en Zoetermeer (kanaal 8B). De radiozender heeft ook digitale capaciteit verkregen in de regio Den Haag, Lelystad, Leiden, Gouda en Delft. De kersverse radiozender zendt muziek uit van de jaren 60, 70

en 80.

XXL Radio

Ook online radiozender XXL Radio zendt sinds kort met (test)uitzendingen uit via de digitale ether in de regio Zoetermeer op kanaal 8B. Daarnaast heeft de radiozender ook digitale ethercapaciteit verkregen in de regio Delft.

Wereldstad

Wereldstad Radio uit Rotterdam zond al uit via Internet de middengolf (828 kHz) en sinds kort ook in de digitale ether in de regio Zoetermeer (kanaal 8B). De radiozender heeft ook digitale capaciteit verkregen in de regio Delft.

Coastline

Ook Coastline is weer terug in de digitale ether. De radiozender heeft digitale capaciteit verkregen in de regio Den Helder en zendt daar samen met de lokale omroepen LOS en Noordkop uit op kanaal 8C. Coastline moest begin dit jaar haar uitzendingen via het regionale netwerk in Noord Nederland staken vanwege de te hoge kosten. Deze capaciteit wordt nu verhuurd aan Radio Continu.

Uitzendingen

Momenteel hebben vijf lokale netwerken in Nederland hun uitzendingen via de digitale ether gestart. Het gaat om netwerken in de regio Heiloo (kanaal 8B), Den Helder (kanaal 8C), Zoetermeer (kanaal 8B), Zandvoort (kanaal 6A) en Almere (kanaal 10C). In totaal wordt er digitale capaciteit vergeven voor 22 netwerken.

Nadat Agentschap Telecom vergunningen heeft toegekend moeten de vergunninghouders een samenwerkingsovereenkomst opstellen voor de exploitatie van het netwerk. Daarna kunnen de uitzendingen worden gestart. Aan de vergunningen zijn ook kosten verbonden.

Vanaf nu ontvang je de beste Beat uit Den Haag ook in Almere en wijde omgeving op DAB+ ! Geplaatst door Beat FM op Vrijdag 24 april 2020