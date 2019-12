Almere heeft weer een lokale radio- en televisiezender

De gemeente Almere beschikt weer over een eigen lokale omroep met daarbij een eigen radio- en televisiezender.

SPFA

De licentie voor de lokale omroep van Almere is nu in handen van Stichting Productie Fabriek Almere (SPFA). Deze stichting werkt samen met Stichting Lokale Omroep Almere (SLOA).

Media036

SPFA is de opvolger van de vorige lokale omroep: Media036. Media036 staakte in maart 2017 haar uitzendingen. De omroep zou naar eigen zeggen zijn tegengewerkt door de gemeente Almere en daardoor haar uitzendingen hebben gestaakt. Media036 begon in november 2015 met haar uitzendingen nadat de toenmalige lokale omroep RTV Almere in 2014 failliet ging.

Meer gegadigden

In beginsel waren er vijf partijen in de race voor de licentie van lokale omroep in Almere. Naast SPFA waren ook Almedia, AOS, Stiching 1Almere en de Stiching Lokale Omroep Almere (SLOA) een aanvraag ingediend. Stichting 1Almere heeft zich uiteindelijk teruggetrokken en de Stichting Lokale Omroep Almere (SLOA) is een samenwerking aangegaan met Stichting Productie Fabriek Almere (SPFA).

Easy FM

Sinds een aantal weken is de lokale omroep SPFA van start gegaan met haar radiozender in Almere. De radiozender met de naam Easy FM zendt uit via FM (95.5 MHz), kabel en Internet.

KIJK Almere

Begin volgend jaar gaat ook de lokale televisiezender van Almere van start met de naam KIJK Almere. De zender zal onder andere te zien zijn via kanaal 36 van Ziggo.