Coastline FM door hoge kosten DAB+ uit de ether

Radiozender Coastline FM is vanaf nu alleen nog via Internet te beluisteren. De zender is gestopt met haar uitzenden via FM en DAB+ in Noord Nederland.

Ether

De regionale commerciƫle radiozender was in mei 2018 gestart met haar uitzendingen via de FM in de kop van Noord-Holland via de 96.0 MHz. Bij deze uitzendingen hoort de verplichting om ook uit te zenden via de digitale ether (DAB+). In maart 2019 werd de etherdekking uitgebreid met de digitale doorgifte via DAB+ in Noord-Holland en Friesland via kanaal 9D.

Kosten

De radiozender heeft per 1 januari haar uitzendingen via zowel FM als DAB+ weer stopgezet. Radio Continu neemt de frequentiecapaciteit over van de radiozender. De hoge kosten voor de uitzendingen via DAB+ zijn grotendeels de oorzaak van het stoppen van de uitzendingen via de ether.

Niet rendabel

“We hebben bij de start op dit kavel onszelf een horizon gegeven om het rendabel te krijgen tot eind 2019. Vooral de kosten die de DAB+ (9D Noord) met zich meebrengt zijn niet in verhouding tot het kleine FM kavel, zeker nu in 2020 er een aantal extra DAB+ opstelpunten om de ontvangst te verbeteren worden uitgerold.“, aldus Jan de Boer van de radiozender tegenover website Hollandskroonactueel.nl.

Toekomst

De radiozender hoopt in de toekomst wel weer te kunnen uitzenden via de kabel en via lokale DAB+-frequenties. Voorlopig blijft de radiozender te beluisteren via het Internet.