Radiozender DB962 gaat verder als Decibel Radio 962

Radiozender DB962 heeft haar naam aangepast als Decibel Radio 962. De radiozender zendt sinds kort niet alleen uit via Internet maar ook via DAB+ in delen van Nederland.

In de digitale ether

DB962 zendt al een flink aantal jaren uit als online radiozender via Internet. De van oorsprong Amsterdamse radiozender is sinds kort ook te beluisteren in de digitale ether (DAB+) in de regio Almere en Amstelveen. “Met de komst van DAB+ menen wij op deze manier onze herkenbaarheid en afkomst beter te kunnen onderscheiden. DAB+ = terug in de ether: Na 32 jaar staan we weer op eigen benen en zijn we terug in de ether via DAB+“. De radiozender maakt hiervoor gebruik van digitale capaciteit in de ether voor lokale en commerciële omroepen.

Testfase

De radiozender geeft aan dat de uitzendingen via DAB+ nog in een testfase zitten. “De techniek luistert erg nauw en moet aan allerlei eisen worden voldaan. Dit duurt tot de officiële oplevering. Dit geldt op dit moment voor de DAB+ kanalen 10C (Almere) en 5A (Aalsmeer, Amstelveen, Amstelland, Duivendrecht, Haarlemmermeer etc)“, aldus de radiozender. Wereldwijd is de radiozender te beluisteren via Internet.

Decibel

Naast Decibel Radio 962 is er ook nog Radio Decibel actief. Deze radiozender staat los van Decibel Radio 962 en zendt uit in de gehele Randstad via de FM en DAB+, diverse digitale radiopakketten en wereldwijd via Internet.

