Lokale DAB+-netwerken van start in regio Haarlem, Almere en Amstelveen

In onder andere de regio Haarlem/Zandvoort, Almere en Amstelveen/Haarlemmermeer zijn de uitzendingen gestart van lokale DAB+-netwerken.

Lokale DAB+-capaciteit

De radiozenders maken gebruik van lokale capaciteit op DAB+. Deze vergunningen worden sinds kort verdeeld door Agentschap Telecom. De vergunningen zijn geldig tot 1 september 2022. Er worden vergunningen uitgegeven voor 22 regio’s, zogenaamde allotments.

Regio Haarlem en Zandvoort

In de regio rond Haarlem en Zandvoort zijn dit weekeinde DAB+-uitzendingen begonnen op kanaal 6A. Er waren al enige dagen testuitzendingen te horen op dit kanaal. Het netwerk bestaat uit twee gesynchroniseerde zenders in een zogenaamd SFN netwerk, met zenders te Zandvoort en Haarlem. Op het netwerk zijn de lokale omroepen Haarlem 105 en ZFM Zandvoort te horen. Daarnaast is ook Danceradio Amsterdam te beluisteren via dit netwerk.

SFN netwerk

“Er is voor een SFN netwerk gekozen omdat dit een kleine regio is en de tussenliggende duinenrij nabij Haarlem maakt het lastig om het hele gebied met één zender te dekken zonder al te ver uit je allotment te komen. Ook tijdens de test in 2017 ontdekte men dat twee zenders in een SFN ook bij geringere veldsterktes een veel beter ontvangst gaven.“, aldus HF Prints in een persbericht. Het zendernetwerk is gerealiseerd door Eurosound in Haarlem met technische assistentie van HFPrints.

Regio Amstelveen en Haarlemmermeer

Sinds zaterdagavond zijn de uitzendingen gestart van een lokaal DAB+-netwerk in de regio Amstelveen, Haarlemmermeer, Aalsmeer, Ouder-Amstel en Uithoor op kanaal 5A. Op het netwerk zijn de lokale omroepen Jamm FM (Stichting Televisie Radio Ouder Amstel Lokaal), Rick FM (Stichting Radio Rik Uithoorn), Meerradio (Stichting Meeromroep), Decibel 962 (Omroep Vereniging Decibel), Dance Radio Amsterdam en Urban Traxx (Camfactor Media Groep) te horen.

Regio Almere

Ook in de regio Almere zijn sinds vrijdag op kanaal 10C de uitzendingen te horen van een lokaal DAB+-netwerk. Via het netwerk zijn naast de publieke lokale radiozender van Almere, Easy FM, de radiozenders Oldies Radio, Urban Traxx, Beat FM en DB962. DB962 (Decibel 962) te beluisteren.

Regio Zoetermeer

In de regio Zoetermeer is sinds vorige week zaterdag een netwerk van lokale radiozenders te beluisteren via kanaal 8B. Op het netwerk zijn de publieke omroepen Zoetermeer FM (ZFM), Lansingerland FM en Feel Good Radio (Pijnacker-Nootdorp) te beluisteren. Daarnaast zijn de commerciële radiozenders Beat FM, XXL Radio en Wereldstad Radio te beluisteren via dit netwerk.

“Voordelen voor de toekomst”

Cornel van der Heiden, teamleider bij Lansingerland FM is blij met de uitzendingen via DAB+: “Samen met andere lokale omroepen konden we inschrijven op dit kanaal. Zo’n DAB+-zender is niet goedkoop, en dus waren we erg blij dat we de lasten konden delen met andere lokale omroepen. ZFM, de lokale omroep van de gemeente Zoetermeer, nam hierbij het voortouw.”, aldus Van der Heiden op de website van de lokale omroep.

Louis Bekker, voorzitter van Lansingerland FM, ziet veel voordelen voor de toekomst: “We hebben dit nu met elkaar opgezet, en daaruit blijkt dat het goed mogelijk is om als lokale organisaties op een dergelijke manier samen te werken. En er is nog ruimte voor nieuwe vergunningen op dit kanaal, dus samenwerking zal een speerpunt blijven. Dat is nu erg goed gegaan.”

Meer regio’s

In Noord-Holland zijn ook al twee netwerken met lokale radiozenders te horen in de digitale ether. De verwachting is dat binnenkort meer lokale netwerk in de lucht komen.

