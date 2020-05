Aanbod op DAB+ verder uitgebreid door lokale netwerken

De afgelopen periode zijn er diverse lokale DAB+-netwerken begonnen met hun uitzendingen. Hierdoor is in bepaalde regio’s in Nederland het aanbod via de digitale ether verder uitgebreid.

Lokale DAB+-capaciteit

De nieuwe radiozenders maken gebruik van lokale capaciteit op DAB+. Deze vergunningen worden sinds kort verdeeld door Agentschap Telecom. De vergunningen zijn geldig tot 1 september 2022. Er worden vergunningen uitgegeven voor 22 regio’s, zogenaamde allotments.

Uitzendingen gestart

De afgelopen periode zijn er al digitale uitzendingen via de ether gestart in de regio Noord-Holland Noord, Amstelveen/Duivendrecht, Zoetermeer/Lansingerland, Den Haag/Rijswijk, Zandvoort/Haarlem en Almere.

Regio Nunspeet

Sinds kort is er ook een lokaal DAB+-netwerk actief in de regio Nunspeet op kanaal 10B. Momenteel is alleen RTV Nunspeet te horen via dit netwerk maar de verwachting is dat dit aanbod wordt uitgebreid met de lokale omroep Veluwe FM en de commerciële radiozender Golfbreker Radio.

Regio Kampen

In de regio Kampen is sinds kort een DAB+-netwerk actief op kanaal 7B. Via dit netwerk zijn de radiozenders LOCO FM, LOE FM, Radio Hattem, RTV 794, RTV IJsselmond, Salland1 en Salland 747.

Regio Wageningen

Ook in de regio Wageningen zijn sinds kort uitzendingen via DAB+ gestart via kanaal 8B. Via dit netwerk zijn de radiozender Ede FM, Midland FM, Fidelio Radio, Hotradio Hits en Radio Experience te horen.

Regio Delft/Vlaardingen

Sinds deze week zijn er ook in de regio Delft en Vlaardingen uitzendingen te horen via DAB+. De zender in Delft is sinds woensdag “on air” en de zender in Vlaardingen volgt spoedig. De uitzendingen vinden plaats op kanaal 9B en de radiozenders Stadsradio Delft, Omroep Vlaardingen, Beat FM, Flakkee Nieuws, Wereldstad Radio, XXL Radio en ZOS Radio Schiedam zijn via dit pakket te beluisteren.

De verwachting is dat binnenkort meer lokale DAB+-netwerken hun uitzendingen zullen starten.