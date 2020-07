Hofstad Radio keert terug via DAB+ en Internet

Vanaf 1 juli is Hofstad Radio weer te beluisteren. De radiozender gaat uitzenden via DAB+ en Internet.

Geschiedenis

De radiozender was in de jaren tachtig actief als Haagse radiopiraat. De radiozender heeft daarna ook nog enkele jaren legaal via de FM uitgezonden. De zender speelde in de jaren tachtig een belangrijke rol bij het vernieuwen van de Nederlandse radio. Voor het eerst werd 24 uur per dag uitgezonden, met professionele processing en een duidelijk eigen format. Veel radiomakers uit de begintijd werden later grote namen in Hilversum, zoals Rick van Velthuijsen, Wessel van Diepen en Jeroen van Inkel.

Legaal

Van 2003 tot 2009 keerde Hofstad terug als (legaal) regionaal commercieel station. Nu, meer dan 10 jaar later, zal de radiozender weer terugkeren in de ether.

Terug

Vanaf woensdag 1 juli is de radiozender weer te beluisteren in de ether. Dit keer nog niet via de FM maar wel via DAB+ en Internet. “Hofstad Radio zal in elk geval in heel Zuid-Holland te beluisteren zijn. Daarnaast zal Hofstad ook in Almere te beluisteren zijn“, aldus Paul Winnubst van de radiozender tegenover deze website. Via Internet is de radiozender te beluisteren via https://www.hofstad-radio.online of direct via deze link. Daarnaast zal de radiozender te beluisteren via diverse radioportals.

De radiozender wil in de toekomst in de regio Den Haag ook weer via de FM gaan uitzenden.