DAB+-avontuur RTD Radio lijkt alweer voorbij

Radiozender RTD Radio lijkt haar uitzendingen via de digitale ether (DAB+) te hebben gestaakt. De radiozender was in de digitale ether te horen in delen van de Randstad.

Lokale DAB+vergunningen

RTD Radio maakt voor haar uitzendingen via de digitale ether gebruik van vergunningen voor lokale DAB+-uitzendingen. Het is sinds maart vorig jaar mogelijk om voor 22 lokale DAB+-netwerken een vergunningen aan te vragen. De radiozender verkreeg van Agentschap Telecom in 2020 uitzendvergunningen voor bijna alle 22 lokale DAB+-netwerken.

Ingeleverd

In de loop van 2020 werden een groot aantal vergunningen weer ingeleverd bij Agentschap Telecom. Eind 2020 had Stichting RTD Radio nog zes vergunningen voor diverse lokale DAB+-netwerken. Het gaat hierbij om vergunningen in de Randstad. Zo zond de radiozender uit via de digitale ether in onder andere de regio’s Gouda/Woerden, Den Haag, Delft/Vlaardingen en Leidschendam-Voorburg/Leiden.

Uitzendingen gestaakt

Sinds dit weekeinde zijn de uitzendingen op de lokale DAB+-netwerken waar RTD Radio nog wel een vergunning voor had gestaakt. Het is niet duidelijk of het stoppen van de radiozender via de digitale ether definitief is. Deze website heeft diverse keren contact opgenomen met de radiozender om meer informatie te verkrijgen over de DAB+-uitzendingen maar nooit een concreet antwoord gekregen.

RTD Radio is voorlopig nog wel te beluisteren via Internet.