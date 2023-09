Vanaf morgen, vrijdag 1 september, is JOE landelijk te horen via de FM. Momenteel is de radiozender JOE 70’s & 80’s alleen in de Randstad via FM te beluisteren. JOE is momenteel al landelijk via DAB+ te beluisteren. De radiozender gaat uitzenden op het FM-kavel waarop momenteel Radio 10 te horen is.

Opstartfase

De radiozender is dus al enige tijd te horen onder de naam JOE 70’s & 80’s maar toch heeft eigenaar DPG Media een opstartfase ingelast. Tijdens de opstartfase presenteren verschillende Qmusic-dj’s, onder wie Kimberley Dekker, Lars Boele, Mattie Valk en Domien Verschuuren, tijdelijk op de zender, waarbij de focus op de muziek ligt.

Ook 90’s

Met de start op de nieuwe landelijke frequentie gaat JOE verder zonder toevoeging ‘70s & 80s’ en wordt tijdloze muziek uit de jaren ‘90 toegevoegd aan het repertoire. Vaste elementen in de programmering zijn de dagelijkse ‘JOE Singalong’ van 9.30 tot 10.00 uur. Van 12.00 tot 13.00 uur is er de ‘Eighties Lunch’ met alleen maar hits uit de jaren ‘80. Jeroen Latijnhouwers en Willemijn Delwel worden de vaste nieuwslezers.

“Heel trots”

Over de opstartfase zegt Iwan Reuvekamp, zendermanager: “Met een groot en kwalitatief zusterstation als Qmusic, kunnen we putten uit veel getalenteerde dj’s die tijdens de opstartfase te horen zijn. Ik ben dankbaar voor hun enthousiasme om dit met z’n allen te doen. Intussen werken we aan een definitieve programmering, die menigeen zal verrassen. Ik ben ervan overtuigd dat JOE een mooie plek zal innemen in het Nederlandse radiolandschap.”

Randstad

Via de oude FM-frequenties van JOE in de Randstad is vanaf vrijdag 1 september SLAM! te horen.