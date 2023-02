Radiozender Joe is sinds vandaag in de Randstad te beluisteren via de FM. Tot op heden was de radiozender alleen te beluisteren via DAB+ en Internet.

Joe

Joe is het radiozusje van Qmusic en sinds 1 april 2019 te beluisteren via Internet. De radiozender richt zich voornamelijk op het uitzenden van muziek uit de jaren 70 en 80. Sinds 1 mei van het vorige jaar is de radiozender ook landelijk te beluisteren via de digitale ether (DAB+).

Randstad

Radiozender Joe 70’s en 80’s is per vandaag te beluisteren in de Randstad via de FM. De radiozender maakt gebruik van de capaciteit van kavel B05. Tot op heden was op dit kanaal Qmusic Non-Stop Maximum Hits te horen. Het kavel is eigendom van Radio Limburg 97FM B.V.

Frequenties

Joe is te beluisteren via FM-frequenties in onder andere Amsterdam (95,7 MHz), Alphen aan den Rijn (95,9 MHz), Den Haag (95,6 MHz) en Utrecht (103,4 MHz). Daarnaast blijft de radiozender landelijk te beluisteren via DAB+ op kanaal 9C en in Noord-Holland en Flevoland ook via kanaal 8B. Wereldwijd is de radiozender te beluisteren via Internet.