De Autoriteit Consument & Markt (ACM) geeft toestemming voor de overname van RTL Nederland door DPG Media.Wel moet DPG voldoen aan een uitgebreid pakket aan voorwaarden. De overname van RTL Nederland door DPG was in december 2023 al aangekondigd. Vanaf 1 juli maakt RTL Nederland onderdeel uit van DPG Media. Met de overname is een bedrag van 1,1 miljard euro gemoeid.

“Mediapluriformiteit”

De voorwaarden zorgen volgens de ACM ervoor dat de overname geen negatieve gevolgen heeft voor de mediapluriformiteit en nieuwsgebruikers toegang houden tot voldoende onafhankelijke nieuwsbronnen. De ACM heeft in haar beoordeling meegewogen dat de nieuwsvoorziening door de opkomst van sociale media sterk aan het veranderen is. Gegeven de strategie van het moederbedrijf van RTL is bovendien hoogst onzeker dat de huidige situatie blijft voortbestaan.

Pakket aan voorwaarden

De ACM verbindt structurele voorwaarden aan de overname van RTL door DPG. Deze voorwaarden gelden voor onbepaalde tijd, ook als DPG of onderdelen daarvan in de toekomst door een andere partij worden overgenomen. Een aantal voorwaarden zijn:

Onafhankelijke stichtingen: RTL Nieuws en NU.nl krijgen allebei als medeaandeelhouder een stichting met een prioriteitsaandeel. Deze stichtingen zullen de missie en identiteit van RTL Nieuws en NU.nl bewaken.

Toegankelijkheid gratis online nieuws: Het nieuws van RTL en NU.nl blijft vrij toegankelijk. Er mogen geen betaalmuren worden ingevoerd waardoor gratis online nieuws zou verdwijnen. RTL Nieuws en NU.nl blijven als afzonderlijke nieuwsmerken behouden. Beide nieuwssites zullen gemaakt blijven worden door aparte, onafhankelijke redacties die onderling geen content (inclusief video) en data zullen uitwisselen.

RTL Nederland onder Nederlands toezicht: DPG brengt RTL Nederland van Luxemburgs toezicht naar het Nederlands toezicht van het Commissariaat voor de Media.

Een uitgebreid nieuwsbericht van ACM over de voorwaarden voor de overname van RTL Nederland door DPG Media vind je op de website van de ACM.

“Verheugd”

Erik Roddenhof, CEO van DPG Media, is bijzonder verheugd dat het anderhalf jaar na de aankondiging eindelijk zover is: “Nu de overname is goedgekeurd, kunnen we werk maken van onze ambitie om het succes van RTL Nederland te bestendigen. We blijven mooie programma’s en series van eigen bodem maken en bouwen de streamingsdienst Videoland verder uit. De teams van RTL Nederland en DPG Media kunnen niet wachten om die toekomst samen vorm te geven.”