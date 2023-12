DPG Media en RTL Group hebben overeenstemming bereikt over de voorgenomen overname van RTL Nederland door DPG Media. Hiermee zou een bedrag van 1,1 miljard euro gemoeid zijn.

“RTL Nederland past goed bij DPG Media”

“We geloven sterk in de toekomst van televisie & streaming waarbij de kracht van goede lokale programma’s en series cruciaal is. RTL en Videoland zijn succesvolle lokale merken met een fantastische programmering die gewaardeerd wordt door een breed publiek. RTL Nederland past daarmee heel goed bij DPG Media,” aldus Erik Roddenhof, CEO van DPG Media.

Naam blijft voorlopig behouden

DPG Media heeft met RTL Group afgesproken dat de naam RTL behouden blijft. DPG Media heeft het voornemen om RTL Nederland en RTL Nieuws onder leiding van Sven Sauvé als nieuwe divisie aan DPG Media toe te voegen. De voorgenomen overname is onder voorbehoud van goedkeuring door de Autoriteit Consument & Markt (ACM) en wordt voorgelegd voor advies aan de betrokken ondernemingsraden. Eerder hield de ACM een overname van Talpa door RTL tegen.

Bezit

RTL Nederland bezit de zenders RTL 4, RTL 5, RTL 7, RTL 8 en RTL Z, maar ook website Buienradar en de streamingsdienst Videoland. DPG Media is actief in België, Denemarken en Nederland. In Nederland bezit het onder meer de Volkskrant, Nu.nl, Het Parool, Algemeen Dagblad en radiozenders Qmusic en JOE.