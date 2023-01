De Autoriteit Consument en Markt (ACM) geeft geen toestemming voor de overname van Talpa door RTL. ACM heeft de conclusie getrokken dat de wijzigingen van de overnameplannen die RTL en Talpa hadden voorgesteld om te voorkomen dat er een machtspositie ontstaat, onvoldoende zijn. Dat concludeert de ACM op basis eigen onderzoek onder adverteerders en distributeurs.

Geen vergunning

Daarom bereidt de ACM nu het officiële besluit voor om géén vergunning te verlenen voor de overname. Dat besluit is over enkele weken klaar.

Te machtige partij

Volgens de ACM ontstaat er door de overname een te machtige partij in het commerciële medialandschap. Dat leidt tot prijsverhogingen voor adverteerders en voor telecomaanbieders die de zenders doorgeven. Uiteindelijk betaalt de consument daarvan de rekening.

Joint-venture

In juni 2021 kondigde de twee mediabedrijven hun fusie aan. Er zou een fusiebedrijf worden opgericht waarin RTL 70 procent van de fusiegroep in handen krijgt en John de Mol een aandeel van 30 procent. Ook DPG Media en VodafoneZiggo zouden in de race zijn geweest om de televisiekanalen RTL 4, RTL 5, RTL 7, RTL 8 en RTL Z over te nemen. Daarnaast behoort ook streamingdienst Videoland tot de inboedel.