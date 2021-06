“RTL Nederland en Talpa Network gaan samen verder”

De tv-zenders van RTL Nederland gaan samen met de tv- en radiozenders van John de Mol’s Talpa Network verder in een nieuw bedrijf.

Fusie

RTL Group bericht in een persbericht dat er een joint-venture komt tussen de Nederlandse tak van RTL en Talpa Network van John de Mol. Er zou een fusiebedrijf worden opgericht waarin RTL 70 procent van de fusiegroep in handen krijgt en John de Mol een aandeel van 30 procent. Ook DPG Media en VodafoneZiggo zouden in de race zijn geweest om de televisiekanalen RTL 4, RTL 5, RTL 7, RTL 8 en RTL Z over te nemen. Daarnaast behoort ook streamingdienst Videoland tot de inboedel.

Het nieuwe concern komt onder leiding te staan van RTL-topman Sven Sauvé. John de Mol blijft aandeelhouder en producent van nieuwe formats. De bedrijven Talpa Concepts en Talpa Entertainment Producties vallen buiten de joint-venture en blijven eigendom van John de Mol.

Ook radio

Het nieuwe fusiebedrijf zou de televisiezenders RTL 4, RTL 5, RTL 7, RTL 8 en RTL Z omvatten, maar ook de Talpa televisiezenders SBS6, Net5, Veronica en SBS9. Daarbovenop zouden ook de radiostations Radio 538, Sky Radio, Radio Veronica en Radio 10 in de nieuwe groep zitten.

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) moet de fusie nog wel goedkeuren.