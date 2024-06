Er zijn in het eerste kwartaal van 2024 zo’n 250.000 nieuwe glasvezelverbindingen bij gekomen in Nederland. Ook het aantal huishoudens met een glasvezelabonnement nam toe (+3,5%). De combinatie van een bundel met drie vaste diensten (internet, televisie en telefonie) bij dezelfde aanbieder is steeds minder populair. Dat blijkt uit het nieuwe kwartaaloverzicht van de Telecommonitor van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) die op 24 juni is gepubliceerd.

Meer consumenten kiezen voor glasvezel

Uit de monitor blijkt dat meer consumenten kiezen voor een snelle glasvezelverbinding. In totaal hebben nu ruim 7,38 miljoen huishoudens een glasvezelnetwerk voor de deur. Ruim een derde daarvan (2,92 miljoen) heeft ook daadwerkelijk een abonnement. In het laatste kwartaal van 2023 hadden 2,8 miljoen huishoudens een actief abonnement.

De uitrol van glasvezel blijft in sommige delen van het land wel achter. In een aantal delen van Groningen, Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland en Limburg is er minder glasvezel beschikbaar dan elders in het land. Het aantal huishoudens dat diensten afneemt via COAX- of koperverbinding neemt verder af. Met name die laatstgenoemde laat een sterke daling zien.

3-in-1

De ooit zo populaire combinatie van telefoon, internet en televisie bij dezelfde aanbieder is steeds minder in trek. Steeds meer huishoudens kiezen voor een bundel met twee vaste diensten. De monitor laat een toename zien van 2,8% ten opzichte van het vorige kwartaal. Dit komt ten dele doordat huishoudens die een bundel met drie diensten hadden vaste telefonie hebben laten vallen. Maar ook nieuwe klanten nemen vaker alleen internet en televisie af.

Ook valt het op dat consumenten steeds vaker een vast abonnement afsluiten in combinatie met mobiel. Consumenten krijgen hiervoor vaak korting op hun vaste contract en/of extra data voor hun mobiele telefoon. Bundels met vast en mobiel zijn dit kwartaal met 0,3% gestegen naar 3,65 miljoen abonnementen.

Meer over de ACM Telecommonitor vind je hier.