In mei wordt radiozender JOE toegevoegd aan het digitale radiopakket van aanbieder Ziggo. Dit heeft een medewerker van Ziggo bevestigd.

JOE

JOE, onderdeel van DPG Media en het radiobroertje van Qmusic, is sinds vorig jaar september landelijk te horen via FM en DAB+. De programmering van de radiozender wordt momenteel opgetuigd. Zo gaan onder andere radio-duo Coen Swijnenberg en Sander Lantinga een programma maken op de nieuwe radiozender.

Aanbieders

De radiozender van DPG Media is al enige tijd te beluisteren bij aanbieders ODIDO, Caiway en Delta. Vanaf 1 mei wordt de radiozender ook toegevoegd aan het digitale radio-aanbod van Ziggo aldus een medewerker in de Ziggo Community. Wereldwijd is de radiozender te beluisteren via Internet. Meer informatie via de website van de radiozender.