Aanbieders Delta en Caiway hebben hun digitale radiopakket uitgebreid met de zender JOE. De radiozender was al te horen via FM, DAB+ en Internet. Ook Odido geeft de radiozender sinds kort door.

JOE

JOE, onderdeel van DPG Media en het radiobroertje van Qmusic, is sinds september van dit jaar landelijk te horen via FM en DAB+. De programmering van de radiozender wordt momenteel opgetuigd. Zo gaan onder andere Kai Merckx, Dennis Ruyer en radio-duo Coen Swijnenberg en Sander Lantinga programma’s maken op de nieuwe radiozender.

Caiway en Delta

Bij aanbieders Caiway en Delta is JOE nu ook te beluisteren via het digitale radio-aanbod. De radiozender is te beluisteren bij Caiway via kanaal 816 en bij Delta via kanaal 875. Eerder deze maand was Odido al gestart met de doorgifte van de radiozender.

Wereldwijd is de radiozender te beluisteren via Internet. Meer informatie via de website van de radiozender.