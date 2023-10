Vanaf het nieuwe jaar is radio-dj Kai Merckx te horen op JOE. Hij gaat daar de middagshow presenteren van 16.00 uur tot 19.00 uur. Eerder werd al bekend dat het duo Coen Swijnenberg & Sander Lantinga én Dennis Ruyer overstappen naar JOE.

Programmering

Na Coen Swijnenberg en Sander Lantinga die de ochtendshow presenteren en Dennis Ruyer die het tijdslot van 10.00 tot 13.00 uur voor zijn rekening neemt, is Kai Merckx de vierde naam die JOE aankondigt voor de vaste programmering. Zijn show begint in het nieuwe jaar en is te horen van 16.00 tot 19.00 uur.

Q-college

Kai Merckx (32) kenmerkt zich door zijn humoristische en entertainende manier van radio maken. In april 2014 werd hij als winnaar uitgeroepen van het Q-college, het interne opleidingstraject van Qmusic. Hierna begon hij met radiomaken in de nacht, maar kreeg hij al snel een mooi tijdslot in de doordeweekse programmering. Sinds 2016 is hij de vaste vervanger van de ochtendshow ‘Mattie & Marieke’.