Vanaf vandaag, vrijdag 26 juli, maken DJ’s Mattie Valk en Domien Verschuuren van Qmusic samen de ochtendshow tijdens de Olympische Spelen in Parijs. Elke werkdag tussen 06.00 en 10.00 uur en in het weekend tussen 12.00 en 15.00 uur maken zij tijdens de Spelen live radio en zijn zij voor alle Oranjefans de oren en ogen in Parijs.

Ogen en oren in Parijs

De ochtendshow wordt gemaakt vanuit het TeamNL Huis in Parijs, waar Mattie en Domien de deuren openen voor verschillende gasten, oud sporters en natuurlijk schuiven de atleten na de wedstrijden aan in de studio. Naast de ochtendshow bezoeken Mattie en Domien wedstrijden om de atleten van TeamNL aan te moedigen en samen met de fans een feestje te vieren. Ook maken de heren diverse reportages in Parijs.

“Groot feest”

Mattie Valk: “We zijn nu 2 dagen in Parijs en het gaat hier een groot feest worden. Wij willen voor de Nederlanders thuis de ogen en oren zijn bij de Olympische Spelen. We gaan sporters, coaches, familieleden spreken en als er een medaille wordt gehaald, hoop ik dat de sporters dat bij ons komen vieren. Dit is het grootste sportevenement ter wereld, dat prikkelt, hier wordt geschiedenis geschreven. Ik ben in aanloop naar dit evenement, geïnspireerd geraakt door de verhalen van sporters die daarachter schuilgaan. Het is mooi om daar dagelijks een ochtendshow omheen te bouwen!“. Meer informatie op de website van de radiozender.