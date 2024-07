NPO Radio 1 maakt tijdens de Olympische Spelen van ’s morgens tot ’s avonds laat live radio vanuit Parijs onder de noemer RadiOlympia. Met wedstrijdverslagen, updates en al het nieuws rondom de Spelen en de sporters. Uiteraard is er ook volop aandacht voor het reguliere nieuws in binnen- en buitenland.

Programmering

RadiOlympia trapt op vrijdag 26 juli ’s avonds af met verslag van de openingsceremonie van de Olympische Spelen en is daarna tot en met zondag 11 augustus elke dag tussen 9.30 en 23.00 uur te horen op NPO Radio 1. De presentatie vanuit Parijs is in de ochtend in handen van Jurgen van den Berg (Omroep MAX) en Ghislaine Plag (NOS), in de middag van Robbert Meeder (NOS) en Fleur Wallenburg (NOS) en in de avond van Joram Kaat (EO), Eline de Zeeuw (NOS) en Jeroen Stomphorst (NOS).

Podcast

Ook komt er elke ochtend een verse aflevering van de NOS Olympische Podcast uit, zowel in de NPO Luister-app als in beeld op YouTube. Hierin wordt de luisteraar bijgepraat over het sportnieuws van de afgelopen dag en is er een vooruitblik op de komende Olympische dag. Presentatie is in handen van Thierry Boon, Eline de Zeeuw en Edwin Cornelissen met Erben Wennemars als vaste sidekick.

Meer informatie via deze website.