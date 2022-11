Morgen, zondag 20 november, begint het WK voetbal in Qatar. De wedstrijden zijn live te volgen bij de NOS op radio- en televisie.

WK voetbal

Tot en met 18 december wordt het WK voetbal gespeeld in Qatar. Het is de 22e editie van het toernooi dat elke vier jaar plaatsvindt. Deze editie is met 29 speeldagen het kortste wereldkampioenschap voetbal in 44 jaar. De openingswedstrijd staat voor zondagmiddag om 17.00 uur op het programma: Qatar-Ecuador. Oranje speelt maandag om 17.00 uur haar eerste wedstrijd tegen Senegal.

Televisie

De NOS doet uitgebreid verslag van het WK voetbal. Alle wedstrijden zijn te zien bij de omroep. Daarnaast zijn er veel extra programma’s te zien bij de NOS. Om 19.00 uur is er elke dag het WK Journaal, waarin alles nog eens gebundeld wordt. Direct daarna, om 19.20 uur, start het programma Studio WK 22, waarin in talkshowsetting wordt voorbeschouwd op de laatste wedstrijd van de dag.

Het commentaar van de wedstrijden komt van de inmiddels bekende NOS-stemmen Arno Vermeulen, Jeroen Elshoff, Frank Wielaard, Jeroen Grueter, Jan Roelfs, Arman Avsaroglu en Philip Kooke. Het verslag vanuit Qatar komt van Joep Schreuder en Bert Maalderink.

UHD

Tijdens het WK voetbal zijn de wedstrijden in ook te zien via een speciaal kanaal de NPO in Ultra HD-kwaliteit. De zender is onder andere te zien bij Ziggo (kanaal 999) en KPN (kanaal 690. Voor de ontvangst is wel een geschikte televisie nodig.

Radio

Het WK voetbal in Qatar is de komende maand ook bij de NOS op NPO Radio 1 te volgen. Tijdens het WK voetbal zal ‘Langs de Lijn En Omstreken’ hier iedere dag aandacht aan besteden. Ook in het weekend via ‘Langs de Lijn’. Meer over de aandacht van de radiozender voor het WK voetbal vind je hier.