Ziggo-klanten kunnen alle wedstrijden van het wereldkampioenschap voetbal op NPO1 in UHD-kwaliteit bekijken.Het WK is bij Ziggo te zien via kanaal 999. Eerder kondigde aanbieder SKV al de komst van het UHD-kanaal aan.

Speciaal voor WK

Speciaal voor het WK maakt de NPO een versie van NPO 1 in de nog hogere UHD-kwaliteit. “Ziggo geeft dit signaal door aan klanten, zodat zij de beste kijkervaring hebben tijdens het aanmoedigen van Oranje. Hiermee breidt Ziggo zijn UHD-aanbod, onder meer bestaande uit ESPN UHD, tijdelijk uit“, aldus de aanbieder in een persbericht.

Geen 4K

Het evenement wordt door de NPO doorgegeven via een apart kanaal in Ultra HD-kwaliteit en niet in 4K-kwaliteit. Hoewel de NPO deze zender Ultra HD noemt wordt deze zender niet doorgegeven in een beeldverhouding van 3840 x 2160 pixels die je bij een echte Ultra HD-zender mag verwachten. De NPO heeft voor het Full HD-formaat van 1920 x 1080 pixels gekozen zodat je geen UHD TV hoeft te hebben om naar deze zender te kunnen kijken, wel moet de televisie de optie HDR en videocodec H.265 (HEVC) ondersteunen.

Mediabox en Ci+

Om het toernooi in UHD-kwaliteit te kijken, hebben klanten een UHD-televisie en een UHD-geschikte ontvanger, zoals de Mediabox Next, Next Mini of CI+ module nodig. Daarnaast kunnen Ziggo-klanten zonder UHD-geschikte ontvanger het WK via het digitale kabel tv-signaal in UHD-kwaliteit zien mits zij hiervoor een geschikte televisie hebben.