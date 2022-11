Aanbieder SKV uit Veendam kondigt aan dat het WK Voetbal in Ultra HD-kwaliteit doorgegeven gaat worden door de rechtenhouder NPO. Het evenement vindt plaats van 20 november tot en met 18 december aanstaande in Qatar.

Geen 4K

Het evenement wordt door de NPO doorgegeven via een apart kanaal in Ultra HD-kwaliteit en niet in 4K-kwaliteit. Hoewel de NPO deze zender Ultra HD noemt wordt deze zender niet doorgegeven in een beeldverhouding van 3840 x 2160 pixels die je bij een echte Ultra HD-zender mag verwachten. De NPO heeft voor het Full HD-formaat van 1920 x 1080 pixels gekozen zodat je geen UHD TV hoeft te hebben om naar deze zender te kunnen kijken, wel moet de televisie de optie HDR en videocodec H.265 (HEVC) ondersteunen. Ook sportzender ESPN is actief met een kanaal dat in deze norm uitzendt.

SKV

Aanbieder SKV kondigt vandaag de komst van dit kanaal aan. Bij aanbieder SKV is het kanaal te vinden op kanaal 101. De zender is te zien zonder meerkosten. De verwachting is dat ook andere aanbieders dit kanaal gaan doorgeven. Meer informatie via deze pagina.