ESPN UHD vanaf augustus ook te zien bij KPN

Naast Ziggo gaat ook KPN de zender ESPN UHD doorgeven vanaf augustus. Dit bericht de aanbieder op haar website.

Overeenkomst

ESPN en KPN hebben de distributieovereenkomst verlengd. “We willen voetbal voor al onze klanten toegankelijk maken door het ESPN-hoofdkanaal in het basispakket te houden”, zegt Jean Pascal van Overbeke, Chief Commercial Officer en lid van de Raad van Bestuur bij KPN. “Daarnaast ben ik er trots op dat onze klanten nu nog scherper op de bal kunnen zitten, omdat er ook in UHD gekeken kan worden.”

UHD

Het nieuwe UHD-kanaal van ESPN is te bekijken voor klanten die beschikken over een 4K-pakket. De sportzender zal vanaf komend voetbalseizoen iedere week een selectie van de wedstrijden uitzenden in Ultra HD (UHD) HDR-kwaliteit. ESPN gaat uitzenden in de norm HDR HLG WCG (Wide Color Gamut) /1080×1920 progressive. Het gaat dus niet om uitzendingen in 4K-kwaliteit.

Eerder liet Ziggo al weten het UHD-kanaal van ESPN door te gaan geven.