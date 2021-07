Ziggo: ESPN UHD alleen via Mediabox Next

Ziggo gaat het nieuwe kanaal ESPN UHD alleen doorgeven aan klanten die beschikken over een abonnement op ESPN en een Mediabox Next. Dit heeft de aanbieder gecommuniceerd via haar Ziggo Community.

ESPN UHD

Sportzender ESPN gaat vanaf het nieuwe voetbalseizoen van start met een nieuw kanaal: ESPN UHD. De sportzender zal vanaf komend voetbalseizoen iedere week een selectie van de wedstrijden uitzenden in Ultra HD (UHD) HDR-kwaliteit. ESPN gaat uitzenden in de norm HDR HLG WCG (Wide Color Gamut) /1080×1920 progressive. Het gaat dus niet om uitzendingen in 4K-kwaliteit.

Mediabox Next

Om bij Ziggo de nieuwe sportzender te ontvangen dient naast het juiste abonnement ook een Mediabox Next in het bezit te hebben. “Iedere speelronde zenden we minimaal 2 wedstrijden in Full HD HDR uit op een extra (pop-up) kanaal: ESPN UHD. Dit is te ontvangen door alle klanten met een Mediabox Next“, aldus de aanbieder op haar Ziggo Community.

Nieuwe abonnementen

Per 1 augustus gaat ESPN ook haar kanalen opnieuw indelen. De aparte Eredivisie en International zenders verdwijnen en daarmee gaat het ESPN-pakket van 6 naar 4 zenders. Wel komt er dus een ESPN UHD-kanaal bij. De nieuwe abonnementsprijzen bij Ziggo zijn hier te vinden.