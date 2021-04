ESPN gaat vanaf volgend seizoen uitzenden in Ultra HD

ESPN zal vanaf volgend voetbalseizoen iedere week een selectie van de wedstrijden uitzenden in Ultra HD (UHD) HDR-kwaliteit.

Overleg

Het nieuwe seizoen begint op 8 augustus met de strijd om de Johan Cruijff Schaal. ESPN is in overleg met de verschillende tv-aanbieders over de exacte wijze waarop het UHD-HDR signaal wordt doorgegeven aan alle voetbalfans. Dit kan namelijk per provider verschillen. ESPN gaat uitzenden in de norm HDR HLG WCG (Wide Color Gamut) /1080×1920 progressive.

“Beste kijkervaring”

Marco de Ruiter en Frank Rutten van Eredivisie Media & Marketing over de uitzendingen in Ultra HD: “Op ESPN brengen we iedere week het beste van het Nederlandse voetbal live op het scherm. Op alle vlakken leggen we daarbij de lat hoog, om zo de supporters de beste kijkervaring te kunnen bieden. Dat doen we bijvoorbeeld waar het gaat om innovatie in programmering en wedstrijdregistratie, en in dit geval dus in beeldkwaliteit. De Eredivisie beleven in het stadion is en blijft een unieke en de meest pure ervaring en hopelijk is dat snel weer volledig mogelijk. Maar voor iedereen die een andere optie zoekt, willen we met ESPN het allerbeste alternatief bieden. Altijd en overal.”

Contracten

Recentelijk verlengde EMM de samenwerking met Delta/Caiway en T-Mobile met betrekking tot de distributie van ESPN. Hiermee blijven de ESPN-zenders na afloop van het huidige seizoen voor minimaal nog eens vijf jaar beschikbaar voor de klanten van Delta/Caiway en T-Mobile. In 2020 werden er ook al langlopende overeenkomsten gesloten met onder andere VodafoneZiggo, M7 (Canal Digitaal), Youfone en Joyne.

