FOX Sports blijft te zien via Ziggo, FOX Sports 1 tijdelijk gratis

Ziggo en FOX Sports verlengen per 1 augustus de samenwerking. Dit hebben beide bedrijven bekend gemaakt in een persbericht. FOX Sports 1 zal tot eind dit jaar zonder meerkosten te zien zijn in het digitale basispakket van Ziggo.

FOX Sports 1 tijdelijk zonder meerkosten

De houdt in dat klanten van Ziggo gewoon live Eredivisie wedstrijden kunnen blijven kijken als de Nederlandse competities beginnen. Omdat door de coronamaatregelen de stadions op dit moment nog niet volledig toegankelijk zijn, stelt Ziggo tot eind 2020 FOX Sports 1 gratis beschikbaar voor Ziggo-klanten. Alle klanten met minimaal een TV Start of TV Standard abonnement zullen FOX Sports 1 kunnen ontvangen. De uitzendingen van dit kanaal zijn zijn te zien via kanaal 421.

“Hiermee willen we de clubs en de fans tegemoetkomen en er zo voor zorgen dat iedereen kan meegenieten van de Nederlandse competities wanneer deze starten“, aldus Marcel de Groot, directeur consumentenmarkt van VodafoneZiggo in een persbericht.

Aanvullend abonnement met alle kanalen

Klanten die alle kanalen van de sportzender willen ontvangen, kunnen daar – net als vroeger – naar eigen wens een aanvullend abonnement voor afsluiten. Klanten die geen FOX Sports in hun pakket kiezen, zullen hier dus niet voor betalen. “Ons belangrijkste uitgangspunt is altijd onze klant en we zijn verheugd dat we tot een passende overeenkomst zijn gekomen“, aldus De Groot.

Abonnementsprijzen ongewijzigd

De abonnementsprijzen voor de sportzender blijven ongewijzigd. Eredivisie-pakket : € 17,95 per maand, International-pakket: € 12,95 per maand en het combinatiepakket Ziggo Sport Totaal & FOX Sports Eredivisie: € 19,95 euro per maand.