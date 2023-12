De dienst TV2GO is nu ook beschikbaar op smart-tv’s van Samsung en LG. De dienst TV2GO wordt gebruikt door een aantal kleinere televisieproviders in Nederland.

TV2GO

TV2GO is een interactieve televisiedienst die wordt gebruikt door aanbieders Kabeltex, SKV (Veendam) en SKP (Pijnacker-Nootdorp). De dienst is beschikbaar via de webbrowser, een speciale decoder maar ook via mobiele devices die draaien op Android en iOS (Apple). Daarnaast was de app van de tv-dienst al beschikbaar op smart-tv’s die draaien op het Android-platform zoals die van Sony en Philips. Via de dienst is het mogelijk om live televisie te kijken maar zijn er ook interactieve diensten beschikbaar zoals Begin Gemist, Uitzending Gemist en de mogelijkheid tot het opnemen van uitzendingen.

Uitbreiding

De app van TV2GO is nu ook beschikbaar via de appstore van televisiefabrikanten Samsung (Tizen) en LG (WebOS). Voor Samsung geldt dat de app beschikbaar is vanaf toestellen met bouwjaar 2019 (Tizen 5.0 of hoger). Voor LG geldt dit voor toestellen met webOS 4.0 of hoger.

Meer informatie via deze pagina.