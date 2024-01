Ook deze maand staan er weer een aantal televisiezenders in de digitale etalage. Zo zijn onder andere OUTtv, RTL Crime en Pebble TV de zogenaamde zenders van de maand in de maand januari.

Zender van de maand

Aanbieders van digitale televisie bieden met de zender van de maand de mogelijkheid om kijkers kennis te laten maken met een zender die normaal alleen in een aanvullende pakket is te zien. Dit wordt de zogenaamde zender van de maand genoemd.

OUTtv

Bij aanbieder Odido is OUTtv de zender van de maand en te voor iedereen met digtiale televisie bij Odido op kanaal 18. “OUTtv is dé lifestyletelevisiezender voor de LGBTQI+ community & de openminded en biedt internationaal succesvolle tv-programma’s, populaire LGBTQI+ series, award winning films, Eurovision, indrukwekkende documentaires en de eigen OUTtv producties, ook wel bekend als de OUT originals. OUTtv doet LIVE verslag van nationale en internationale LGBTQI+-evenementen, filmfestivals, fashionshows, reizen en de lifestyle van de community“, aldus Odido.

PebbleTV

Bij aanbieder Kabelnoord is Pebble TV de zender van de maand en te zien op kanaal 13. “De kinderzender is te vinden op kanaal 13. Pebble TV is erg populair omdat er geweldloze, fantasierijke, leerzame en Nederlandstalige kinderprogramma’s uitgezonden worden zonder reclameonderbrekingen“, aldus Kabelnoord.

RTL Crime

Bij aanbieder SKV uit Veendam is RTL Crime de zender van de maand en te zien via kanaal 79 en 999. “Op RTL Crime zie je boeiende documentaires en spannende series die te maken hebben met misdaad. Denk bijvoorbeeld aan buitenlandse series en Nederlandse klassiekers zoals: Prison Break, CSI: New York, Blauw blauw, Bones of de oude serie Baantjer“, aldus SKV.

Discovery Science

In januari is Discovery Science de tv-zender van de maand bij KPN TV. De zender is voor iedereen met Interactieve televisie en KPN TV+ te zien via kanaal 42.