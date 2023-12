KPN neemt de aanbieder Kabeltex over. Kabeltex is een aanlegger van glasvezelnetwerken en een internet serviceprovider op Texel en de kop van Noord-Holland.

Uitrol

Het bedrijf biedt nu volledige dekking op Texel en rondt momenteel de uitrol van glasvezel in Den Helder, Hollands Kroon en Schagen af. De netwerken van Kabeltex omvatten circa 18.000 adressen.

Glasvezel

Deze overname sluit aan bij KPN’s streven om eind 2026 samen met Glaspoort circa 80% van Nederland van glasvezel te voorzien. “Glasvezel is essentieel voor het bieden van razendsnel internet, wat van groot belang is voor consumenten, ondernemers en de maatschappij“, aldus KPN in een persbericht.

Dienstverlening ongewijzigd

Kabeltex geeft aan dat er voor haar klanten voorlopig weinig veranderd. “Voor onze klanten blijft onze dienstverlening ongewijzigd. Klanten van Kabeltex kunnen blijven vertrouwen op dezelfde kwaliteit van service en persoonlijke aandacht die zij gewend zijn“, aldus de aanbieder.

Overname

Na afronding van de overname zal KPN de glasvezelnetwerken van Kabeltex toevoegen aan zijn bestaande aanbod van Wholesale diensten voor glasvezelnetwerken. Hierdoor kan een breed scala aan marktpartijen actief zijn op deze netwerken, waardoor eindgebruikers een ruime keuze hebben uit diverse providers en aanbieders. Financiële details worden niet bekend gemaakt.