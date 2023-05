Glaspoort en BAM Telecom bundelen hun krachten voor de aanleg van glasvezel voor consumenten in Nederland. Met deze samenwerking willen beide bedrijven tienduizenden huishoudens aansluiten op het glasvezelnetwerk van Glaspoort.

Kennis en ervaring

Glaspoort, bouwer en beheerder van glasvezelnetwerken, heeft gekozen voor een samenwerking met BAM Telecom “vanwege hun uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van de aanleg van glasvezelinfrastructuren”, aldus Glaspoort in een persbericht.

“Samenwerking sluit naadloos aan”

“Deze samenwerking sluit naadloos aan bij onze ambitie om de digitale connectiviteit in Nederland te verbeteren. Gezamenlijk kunnen wij onze plannen versnellen. Consumenten door het hele land kunnen hierdoor eerder profiteren van de toegevoegde waarde van een duurzaam glasvezelnetwerk. De samenwerking met BAM Telecom stelt ons in staat dit doel te bereiken”, aldus Martin Wanschers, COO van Glaspoort.

Versnelde glasvezel uitrol

Glaspoort is een joint venture van KPN en pensioenfonds ABP. Met deze joint venture versnellen we de glasvezelaanleg in Nederland. Glaspoort gaat de komende jaren circa 1,2 miljoen huishoudens en

bedrijven voorzien van een toekomst-vaste glasvezelkabel.