Deze week is door Glaspoort de 200.000ste glasvezelaansluiting aangelegd. Afgelopen maart behaalde Glaspoort de eerste mijlpaal van 100.000 aansluitingen. In totaal staat de teller nu op 206.238 aansluitingen.

Digitalisering

Glaspoort is opgericht met als doel een substantiële bijdrage te leveren aan het versnellen van de digitalisering in Nederland. De komende jaren worden circa 1,2 miljoen huishoudens en bedrijven voorzien van supersnel glasvezelinternet. Inmiddels is Glaspoort in meerdere provincies gestart met de glasvezelaanleg, waaronder in Friesland, Noord-Holland, Groningen en Noord-Brabant.

Joint venture

Glaspoort is een joint venture van KPN en pensioenfonds ABP. Glaspoort gaat de komende jaren circa 1,2 miljoen huishoudens en bedrijven voorzien van een toekomstvaste glasvezelkabel. Wat Glaspoort betreft wordt glasvezel de standaard. Met een glasvezelaansluiting van Glaspoort is men klaar voor de toekomst.