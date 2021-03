KPN en ABP stappen samen in aanleg glasvezel

Pensioenfonds ABP en KPN gaan met een investering van ruim 1 miljard euro de aanleg van glasvezel in bijna duizend dorpen en kleine woonkernen jaren eerder mogelijk maken.

Investering

Eerder kondigde KPN aan om in de komende vijf jaar 2,5 miljoen huishoudens in grotere gemeenten van glasvezel te voorzien. Door de samenwerking met ABP kan de uitrol van glasvezel in andere gebieden worden versneld. Het gaat om bijna 700.000 aansluitingen in dorpen zoals Ankeveen, Grou en Zuidoostbeemster. Zij krijgen nu voor eind 2026 al glasvezel ter vervanging van de verbinding via koper.

Ook krijgen meer dan 200.000 adressen op circa 1.400 bedrijventerreinen nu jaren eerder dan gepland glasvezel. Eind 2026 heeft zo’n 80% van alle huishoudens in Nederland glasvezel via KPN dan wel via de vandaag aangekondigde samenwerking. Ook daarna blijft KPN zich inzetten om heel Nederland van supersnel internet te voorzien.

“Vraag blijft groeien”

Joost Farwerck, CEO van KPN: “De vraag naar glasvezel bij consumenten en bedrijven blijft groeien. Iedereen wil internet dat op hoge snelheid steeds grotere hoeveelheden data aan kan. Dankzij de samenwerking met ABP krijgen de bewoners in zo’n duizend dorpen jaren eerder internet met de snelheid van het licht, van Vlieland tot aan Middelharnis. Daar komen ruim 200.000 aansluitingen op bedrijventerreinen bij. Deze gebieden zouden anders pas na 2025 aan de beurt komen. Bovenop de 2,5 miljoen aansluitingen die we zelf aanleggen is dit een enorme operatie. Maar zo kan heel Nederland de vruchten plukken van supersnel, betrouwbaar en duurzaam internet. Want de oplossing van grote maatschappelijke opgaven als mobiliteit, duurzaamheid en werkgelegenheid zijn in hoge mate afhankelijk van de investeringen die wij nu doen in onze digitale infrastructuur.”

Joint venture

Voor deze samenwerking gaan partijen een joint venture aan. Dit nieuwe bedrijf is voor 50% in handen van KPN en voor de andere 50% in handen van APG, de pensioenuitvoerder van ABP. Dit bedrijf bouwt, exploiteert en onderhoudt een open netwerk. Van dit open netwerk kunnen zowel KPN als andere aanbieders van telecomdiensten gebruikmaken om hun diensten aan klanten te leveren. De komende jaren wordt via dit bedrijf ruim 1 miljard euro geïnvesteerd in deze uitrol en de verdere digitalisering in Nederland. De joint venture zal naar verwachting in het tweede kwartaal van start gaan, na goedkeuring van de toezichthouder.

