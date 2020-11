KPN: tot 2025 aantal huishoudens met glasvezel verdubbelen

Tot eind 2025 verdubbelt KPN het aantal huishoudens met internet via glasvezel. Om de digitalisering in Nederland te versnellen, investeert KPN de komende drie jaar in totaal ongeveer 3,5 miljard euro. Dit bericht het bedrijf in een persbericht.

Na 2025

Ook na 2025 gaat KPN door met de vernieuwing van zijn netwerk door koper te vervangen door glasvezel, zodat op termijn meer dan 80% van Nederland via KPN de beschikking heeft over een glasverbinding.

“Belangrijk”

Joost Farwerck, CEO van KPN: “Goede verbindingen waren nog nooit zo belangrijk als nu. Niet eerder werkten zo veel mensen thuis. Nederland zit door COVID-19 in een digitale stroomversnelling en de roep om veilig, betrouwbaar en snel internet neemt toe. In de toekomst zullen steeds meer apparaten in en om het huis rechtstreeks met internet verbonden zijn en allerlei essentiële diensten – van zorg tot onderwijs – digitaal ondersteund worden. Dan is glasvezel essentieel.”

Open netwerk

KPN stelt zijn netwerk open voor concurrerende aanbieders om telecomdiensten te bieden. Dat blijft KPN onverminderd doen. “Dit biedt consumenten en bedrijven meer keuzevrijheid en maakt dat de capaciteit van het netwerk beter wordt benut. Op zijn beurt ondersteunt dat weer onze investeringen in de versnelde aanleg van glasvezel waardoor Nederland digitaal voorop kan blijven lopen en bedrijven en consumenten het beste kunnen halen uit de hyperverbonden samenleving.“, aldus het bedrijf in het persbericht.

Meer informatie via KPN.com.