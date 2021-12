De komende jaren worden nog eens 170.000 huishoudens aangesloten op glasvezel. Glaspoort, een joint venture van KPN en APG/ABP, gaat deze aansluitingen realiseren.

Investeringen

Glaspoort kondigde eerder dit jaar aan ruim €1 miljard te gaan investeren in de versnelde aanleg van circa 1 miljoen glasvezel aansluitingen in dorpen, kleine woonkernen en op bedrijventerreinen. Nu komen daar nog eens 170.000 aansluitingen bij, waardoor het plan van Glaspoort op circa 1,2 miljoen aansluitingen in Nederland in 2026 uitkomt.

Diverse projecten

Sinds de oprichting afgelopen juni heeft Glaspoort diverse uitrol projecten in dorpen en kernen opgestart, ligt de uitrol op schema en hebben inmiddels 19 service providers zich aangesloten op het open netwerk. In het eerste kwartaal van 2022 wordt gestart met de aanleg van glasvezel op bedrijventerreinen.

Kleinere gemeenten

Glaspoort richt zich op de aanleg van glasvezel in kleinere gemeenten, landelijke gebieden en op bedrijventerreinen omdat de aanleg daar nog vaak op zich laat wachten. Glaspoort gaat de komende jaren juist ook in deze gebieden aan de slag en 1,2 miljoen huishoudens en bedrijven aansluiten op glasvezel.