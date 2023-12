Via Stichting Kabelnet Veendam (SKV) is het nu ook mogelijk om glasvezeldiensten af te nemen van onder andere Freedom Internet, TriNed en Youfone.

Open netwerk

Stichting Kabelnet Veendam is actief met een glasvezelnetwerk van ongeveer 11.000 aansluitingen in de regio Veendam. Het glasvezelnetwerk van SKV is een open netwerk. Dit betekent dat meerdere providers gebruik mogen maken van het netwerk van SKV.

Meer providers

Naast SKV zelf waren al providers als Multifiber, Stipte en Fiber actief via het netwerk in Veendam. Dit aanbod is nu uitgebreid met een aantal nieuwe providers: Freedom Internet, TriNed en Youfone zijn nu ook toegetreden op het glasvezelnetwerk in Veendam.

De volledige lijst van beschikbare providers via het glasvezelnetwerk van SKV is te vinden op deze pagina.