KPN heeft een overeenkomst ondertekend met de gemeente Borsele over de aanleg van glasvezel in deze gemeente. KPN start in het 3e kwartaal met de aanleg van glasvezel. Het doel is om aan het eind van het jaar Heinkenszand te hebben aangesloten op glasvezel.

Uitrol

De uitrol van glasvezel wordt uitgevoerd door de aannemer Selecta. Het project zit nog in de voorbereidende fase. Vanaf augustus worden de bewoners van Heinkenszand geïnformeerd over de start van de werkzaamheden.

“Trots”

Cor Wiggelman, Regiodirecteur van KPN: “Ik ben trots om onze betrokkenheid bij de gemeente Borsele aan te kondigen, waar we investeren in de toekomst door middel van glasvezeluitrol. In een regio die een cruciale rol speelt in de energietransitie, zien wij het als onze verantwoordelijkheid om een digitale infrastructuur te creëren die niet alleen sneller en robuuster is, maar ook veiliger, socialer en duurzamer. Door te streven naar een beter internet, verbinden we niet alleen mensen, maar ook de maatschappij en mogelijkheden, en dragen we bij aan een bloeiende toekomst voor iedereen.”

Investeren

KPN zet flink in op de aanleg van glasvezel. Tot en met 2027 wordt er door het telecombedrijf ruim 4,5 miljard euro geïnvesteerd in onder andere de uitrol van glasvezel. Eind 2026 heeft circa 80% van alle Nederlandse huishoudens glasvezel van het telecombedrijf, circa 2 miljoen meer aansluitingen dan vandaag.

