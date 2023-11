Tot en met 2027 wordt er door KPN nog eens ruim 4,5 miljard euro geïnvesteerd in onder andere de uitrol van glasvezel. Eind 2026 heeft circa 80% van alle Nederlandse huishoudens glasvezel van het telecombedrijf, circa 2 miljoen meer aansluitingen dan vandaag.

5G

Ook investeert KPN in nieuwe 5G-toepassingen, cloud en AI. En het telecombedrijf ontwikkelt speciaal voor klanten ‘het beste digitale aanbod’ door samen te werken met toonaangevende partners op het gebied van entertainment, gaming en security. KPN stelt zichzelf ambitieuze doelen op ESG–gebied en als aantrekkelijke werkgever. Dat maakte het telecombedrijf vandaag bekend bij de update van zijn strategie Connect, Activate & Grow voor de komende vier jaar.

“Uitrol glasvezel op koers”

Joost Farwerck, CEO en voorzitter van de Raad van Bestuur van KPN: “We hebben de belangrijkste ambities van onze strategie over de afgelopen drie jaar behaald. KPN groeit weer in alle segmenten en de uitrol van glasvezel ligt op koers. Ik ben trots op de inzet van al onze medewerkers om deze doelen te behalen. In de komende jaren maken we af waar we aan begonnen zijn, zodat eind 2026 ongeveer 80% van Nederland glasvezel heeft van KPN of Glaspoort.“.

