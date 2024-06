Aanbieder SKV uit Veendam biedt televisiezender HGTV aan in een beeldkwaliteit van 25 Mbps.

HBR

SKV zendt al enige tijd een aantal televisiezenders uit in een beeldkwaliteit van 25 Mbps onder de noemer HBR (High Bitrate). Naast HGTV worden ook Discovery, TLC, Investigation Discovery, Eurosport 1, Eurosport 2, NPO 1, NPO 2 en NPO 3 uit in deze kwaliteit.

HGTV

HGTV is een zender voor interieurfans en renovatieliefhebbers. “De zender zit vol shows waarin alles in én rondom het huis centraal staat. Van inrichten, stijlen, renoveren, kopen tot verkopen. HGTV laat de werelden zien van échte mensen met mijlpalen die zij willen behalen in hun interieur-, renovatie- of andere huisprojecten”, aldus SKV. HGTV-HBR is te zien via kanaal 75 van het digitale basispakket.